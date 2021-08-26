На рынок выйдет новый ультрабюджетный кроссовер за 270 000 гривен

Компания Tata Motors разработала новый субкомпактный кроссовер Punch для индийского рынка. Машина стоимостью от 10 000 $ (чуть менее 270 000 гривен по нынешнему курсу) расположится в модельной линейке бренда на ступень ниже модели Nexon, продажи которой начались в 2017 году.

Как сообщает «Твоя Машина» , длина Tata Punch составит 3840 мм, ширина — 1822 мм, высота — 1635 мм. Размер колесной базы равна 2450 мм.

Кроссовер получит выразительный дизайн с новомодной двухцветной окраской кузова, который, несмотря на наличие пяти дверей, выглядит как 3-дверный из-за спрятанных дверных ручек в оконные рамки.

В основе Punch лежит переднеприводная модульная платформа ALFA, которая была разработана индийским автопроизводителем совместно с европейскими коллегами.

Под капотом кроссовера расположился 1,2-литровый бензиновый двигатель на 83 лошадиные силы, который работает в паре с пятиступенчатой МКПП или «роботом».

Полноценная премьера Tata Punch ожидается в начале этой осени на автомобильной выставке в Нью-Дели.