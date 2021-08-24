В этом году инвестиции в электрические аэротакси достигли рекордного уровня — люди ищут новую Tesla

Стало известно, что в течение этого года инвесторы суммарно вложили $4,3 млрд в стартапы, занимающиеся разработкой аэротакси на электрической тяге. Чрезвычайная популярность направления малого летающего транспорта на электротяге связана с тем, что многие инвесторы надеются найти «следующую Tesla».

В этом году инвестиции в электрические аэротакси достигли рекордного уровня — люди ищут новую Tesla

Изображение: Michael Nagle / Bloomberg

Годовой рекорд инвестиций был установлен всего за восемь месяцев 2021 года. По данным консалтинговой компании McKinsey, такой результат во многом обеспечен сочетанием венчурного финансирования и интересом инвесторов к предложениям, связанным с размещением акций на бирже путём слияния со специализированными компаниями (special purpose acquisition company, SPAC).

Денежный поток хлынул на только зарождающийся рынок, а финансирование всех видов будущих решений для перевозки пассажиров по воздуху, включая беспилотные летательные аппараты, выросло за пять лет на 83 % и превысило $10,4 млрд. В эту сумму не входят инвестиции, полученные стартапами через непубличное финансирование стратегических игроков. Рынок аэротакси привлекает к себе всё больше внимания, несмотря на то, что у многих его участников даже нет полноценного летающего прототипа, способного перевозить пассажиров. Ажиотаж вокруг зарождающегося направления сравним с энтузиазмом вокруг компаний, занимающихся производством электромобилей.

Председатель технологической консалтинговой компании IDTechEx Питер Харроп (Peter Harrop) считает, что будущее индустрии аэротакси весьма многообещающее. Он также отметил, что уже инвестированные в отрасль миллиарды долларов поступили от людей, которые «хотят получить лёгкие деньги отыскав следующую Tesla». «Мы находимся в плачевной ситуации, когда за миллиарды можно продать практически всё. У нас есть компании, у которых ещё нет продукта, которые продают мечту и собирают миллиарды», — подчеркнул Харроп.

В этом году инвестиции в электрические аэротакси достигли рекордного уровня — люди ищут новую Tesla

Изображение: Vertical Aerospace / Virgin Atlantic

Однако появляются признаки того, что ажиотаж в этом сегменте поутихнет со временем. В основном это связано с намерением нескольких крупных стартапов, таких как Lilium, Archer и Vertical Aerospace, стать публичными в этом году. Joby Aviation, которая уже вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу через слияние со SPAC-компанией ранее в этом месяце, сумела привлечь меньше средств, чем планировалось.

Самой большой проблемой отрасли продолжает оставаться сертификация регулирующими органами, для получения которой необходимо доказать безопасность полётов. Представитель Агентства авиационной безопасности ЕС считает, что «первые коммерческие пилотируемые аэротакси будут запущены в 2024-25 годах». Однако в других регионах подобные сервисы могут появиться раньше. Например, власти Сингапура заявляли о намерении запустить службу аэротакси в партнёрстве с немецкой компанией Volocopter к концу 2023 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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