Суд объяснил, за нарушение требований каких знаков нельзя штрафовать водителей

Водителя нельзя штрафовать за нарушение дорожных знаков, которые установлены с нарушением государственных стандартов Украины. К такому решению по делу №635/1981/21 пришел Харьковский районный суд Харьковской области.

Суд объяснил, за нарушение требований каких знаков нельзя штрафовать водителей

В марте 2021 года в Харькове водителя автомобиля Toyota Camry патрульный полицейский оштрафовал на 255 гривен за остановку в зоне действия ДЗ п. 3.34 "Остановка запрещена".

Водитель оспорил штраф в суде. Он указал, что из-за дерева не видел таблички к данному дорожному знаку, которая определяет зону его действия.

Он также обратил внимание суда на то, что спорный дорожный знак не виден с того расстояния, которое предусматривают ПДД (дорожные знаки должны быть видимыми на расстоянии не менее 100 м по направлению движения).

Суд встал на сторону водителя и штраф отменил. Предоставленные водителем в качестве доказательства фотографии показали, что знак закрыт от участников движения препятствием в виде дерева. Табличка 7.2.4 "Зона действия" размещена так, что ее плохо видно.

Ранее стало известно, при каких условиях в Украине суд отменяет штраф водителю.


Максимов Віталій, Тудей

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