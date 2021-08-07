Во Львове BMW сбил 21-летнего водителя электросамоката, мужчина в реанимации

Во Львове 21-летнего водителя электросамоката сбила водитель "BMW Х4", мужчина оказался в реанимации.

Об этом сообщили в областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 августа, около 16:50 на улице Княгини Ольги.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля « BMW Х4», 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя. В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, Шевченковский районный суд Запорожья обязал взыскать 127 тысяч гривен компенсации с водителя электросамоката, которая сбила человека на тротуаре.