Во Львове BMW сбил 21-летнего водителя электросамоката, мужчина в реанимации

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Во Львове 21-летнего водителя электросамоката сбила водитель "BMW Х4", мужчина оказался в реанимации.

Об этом сообщили в областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 августа, около 16:50 на улице Княгини Ольги.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля « BMW Х4», 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя. В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, Шевченковский районный суд Запорожья обязал взыскать 127 тысяч гривен компенсации с водителя электросамоката, которая сбила человека на тротуаре.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкойВ Киеве возле Центрального вокзала мужчине перерезало ноги электричкой
Очередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 годаОчередь за некоторыми версиями Toyota Land Cruiser 300 достигла уже 4 года
Стартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в КалифорнииСтартап Argo AI получил разрешение на автономное вождение в Калифорнии
ЗАЗ будет выпускать МерседесыЗАЗ будет выпускать Мерседесы
В Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и рукиВ Киеве сгорела маршрутка, водитель получил ожоги лица и руки
Блок рекламы


Похожие новости
Штрафуют и лишают прав: что запрещено водителям в УкраинеШтрафуют и лишают прав: что запрещено водителям в Украине
На трассе около Квасилова разбился легковой автомобиль, у погибшего водителя нашли наркотикиНа трассе около Квасилова разбился легковой автомобиль, у погибшего водителя нашли наркотики
На Житомирщине мужчина украл мотоцикл и закопал его у себя во двореНа Житомирщине мужчина украл мотоцикл и закопал его у себя во дворе
23-летний водитель Porsche Cayman разбился насмерть во Львове23-летний водитель Porsche Cayman разбился насмерть во Львове
Водитель сбил 12-летнего ребенка на переходе в Первомайске и поехал дальше, нашли его аж в Белой ЦерквиВодитель сбил 12-летнего ребенка на переходе в Первомайске и поехал дальше, нашли его аж в Белой Церкви
Почему беспилотник Uber намеренно сбил пешеходаПочему беспилотник Uber намеренно сбил пешехода
В Украине полиция усилит контроль над водителямиВ Украине полиция усилит контроль над водителями
Tesla обвинили в тестировании небезопасного автопилота на водителяхTesla обвинили в тестировании небезопасного автопилота на водителях
На трассе в Херсонской области грузовик сбил насмерть патрульногоНа трассе в Херсонской области грузовик сбил насмерть патрульного
В Яготине водитель под наркотиками насмерть сбил пенсионерку и врезался в АЗСВ Яготине водитель под наркотиками насмерть сбил пенсионерку и врезался в АЗС
Последние новости
Подгружаем последние новости