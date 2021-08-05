"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева к морю и в Карпаты

В поезде в Одессу будут только вагоны класса СВ.

"Укрзализныця" назначила дополнительные летние поезда в Рахов и Одессу и увеличила количество мест в некоторых имеющихся поездах.

По информации пресс-службы компании, с 6 августа начинает курсировать быстрый ночной поезд №217/218 Киев - Рахов. Он будет отправляться из столицы по четным числам в 14:28. Обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20. Поезд будет курсировать до 31 августа.

С 9 августа начинает курсировать поезд №287/288 Киев - Одесса. Он будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета. Из Киева будет отправляться в 00:55, а обратно из Одессы - в 13:33. В УЗ предупреждают, что 21 августа по техническим причинам поезд не будет курсировать.

"Этот поезд будет состоять исключительно из вагонов класса RIC. Так называется международный стандарт пассажирских вагонов, предназначенных для движения как по узким (1435 мм), так и по широким (1520 мм) путях, в каждом купе предусмотрено рукомойник. Места в таких вагонах будут продаваться по принципу СВ: 2 пассажира на купе", - сообщают в компании.

Кроме того, "Укрзализныця" добавила вагоны к наиболее популярным поездам, следующим из Киева в Мариуполь и Попасную.

Напомним, недавно "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Львова в Херсон и увеличила количество мест на рейсах в Ужгород.