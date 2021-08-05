В Польше десятки человек пострадали после столкновения двух трамваев

Одного из машинистов доставили в больницу на вертолете.

В Польше десятки человек пострадали после столкновения двух трамваев
Фото: rmf24.pl

В польском городе Познань 31 человек пострадал от столкновения двух трамваев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Шесть человек получили серьезные травмы, наиболее тяжелораненых госпитализировали. Среди них - машинист, который застрял в кабине. Его вынуждены были освобождать пожарные.

"Мы использовали специализированное гидравлическое оборудование, чтобы как можно быстрее освободить машиниста из кабины", - рассказали спасатели.

Машиниста доставили в больницу на вертолете медико-спасательной службы.

Сейчас движение трамваев приостановлено. В районе круговой развязки Староленка, где произошла авария, затруднено движение транспорта.

Напомним, ранее в Чехии столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали около 50 человек, трое - погибли.

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