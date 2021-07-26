В Украине произошло ДТП с участием крутого автомобиля за миллионы гривен

В Киеве произошло одно из самых дорогих ДТП в истории страны. Супекар McLaren 650S Spyder не разминулся с кроссовером Kia Stonic — результат этого можно видеть на фото.

Авария случилась в районе исторической местности Виноградарь, сообщает «ТопЖыр» . Судя по характеру повреждений и положению автомобилей на дороге, машины столкнулись при перестроении. Макларен «прошёлся» всей левой боковиной по Киа, в результате чего получил урон по заднему бамперу, заднему крылу, порогу, а также переднему крылу и бамперу. Что касается «корейца», у него видны оторванный передний бампер и помятое переднее правое крыло.

Очевидно, что больше всего в этом столкновении досталось Макларену. Ситуацию усугубляет ещё и тот факт, что ремонт такого автомобиля стоит далеко недешево. Серьёзных кузовных работ по нему предстоит много. Остаётся надеяться, что оба автомобиля были застрахованы. Причём не только по автогражданке, но и по КАСКО.