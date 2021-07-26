В Украине произошло ДТП с участием крутого автомобиля за миллионы гривен
В Киеве произошло одно из самых дорогих ДТП в истории страны. Супекар McLaren 650S Spyder не разминулся с кроссовером Kia Stonic — результат этого можно видеть на фото.
Авария случилась в районе исторической местности Виноградарь, сообщает
Очевидно, что больше всего в этом столкновении досталось Макларену. Ситуацию усугубляет ещё и тот факт, что ремонт такого автомобиля стоит далеко недешево. Серьёзных кузовных работ по нему предстоит много. Остаётся надеяться, что оба автомобиля были застрахованы. Причём не только по автогражданке, но и по КАСКО.
Отметим, что McLaren 650S производился с 2014 по 2017 год. На момент выпуска автомобиль стоил 280 000 долларов США, сегодня на вторичке такой суперкар продают в среднем за 150-200 тыс. долларов.