В Украине произошло ДТП с участием крутого автомобиля за миллионы гривен

В Киеве произошло одно из самых дорогих ДТП в истории страны. Супекар McLaren 650S Spyder не разминулся с кроссовером Kia Stonic — результат этого можно видеть на фото.

Авария случилась в районе исторической местности Виноградарь, сообщает «ТопЖыр». Судя по характеру повреждений и положению автомобилей на дороге, машины столкнулись при перестроении. Макларен «прошёлся» всей левой боковиной по Киа, в результате чего получил урон по заднему бамперу, заднему крылу, порогу, а также переднему крылу и бамперу. Что касается «корейца», у него видны оторванный передний бампер и помятое переднее правое крыло.

Очевидно, что больше всего в этом столкновении досталось Макларену. Ситуацию усугубляет ещё и тот факт, что ремонт такого автомобиля стоит далеко недешево. Серьёзных кузовных работ по нему предстоит много. Остаётся надеяться, что оба автомобиля были застрахованы. Причём не только по автогражданке, но и по КАСКО.

Отметим, что McLaren 650S производился с 2014 по 2017 год. На момент выпуска автомобиль стоил 280 000 долларов США, сегодня на вторичке такой суперкар продают в среднем за 150-200 тыс. долларов.

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