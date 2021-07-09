Германия оштрафует Tesla за незаконное строительство

Немецкие власти заявили, что готовятся оштрафовать производителя электромобилей Tesla за незаконные строительные работы рядом с местом возведения автомобильного завода недалеко от Берлина. Сообщается, что компания Илона Маска (Elon Musk) фактически захватила часть территории, прилегающей к строительному участку.

Германия оштрафует Tesla за незаконное строительство

Reuters

Министерство окружающей среды земли Бранденбург, в состав которой входит Берлин и на территории которой возводится новый завод, обнаружило, что Tesla построила некие резервуары на участке, на строительные работы на котором у неё не было разрешения. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspigel. Сообщается, что власти запретили американскому производителю электромобилей использовать уже построенные резервуары.

Изменят ли они своё решение в будущем, пока неизвестно. Равно как и остаётся загадкой размер штрафа, который будет наложен на Tesla. Производитель электромобилей пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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