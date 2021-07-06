Daimler, Volvo и Traton вместе построят сеть зарядных станций для электрических грузовиков

Три ключевых европейских производителя грузовиков, Daimler, Volvo и Traton, заявили, что планируют создать совместное предприятие для развития сети зарядных станций для грузовиков и автобусов дальнего следования на электрической тяге. По словам этих компаний, слабо развитая инфраструктура зарядных станций является основным препятствием для массового внедрения транспортных средств с питанием от батарей.

Reuters

Daimler, Volvo и Traton производят электрические грузовики и обычно выступают в роли конкурентов. Тем не менее, они совместно инвестируют 500 миллионов евро в предприятие, которым они будут владеть поровну и которое начнёт свою работу в 2022 году. Целью предприятия является создание и ввод в эксплуатацию не менее 1700 пунктов зарядки в течение пяти лет. Совместная компания будет базироваться в Амстердаме и будет открыта для сотрудничества с новыми партнёрами, а также для государственных инвестиций.

Reuters

Европейская ассоциация автомобильной промышленности призывает к 2030 году создать 50 тысяч высокопроизводительных зарядных станций для электромобилей. Отмечается, что для создания инфраструктуры, которая позволит Европе полностью перейти на электротранспорт до 2050 года, потребуется около 10 миллиардов евро.



