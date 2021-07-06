Daimler, Volvo и Traton вместе построят сеть зарядных станций для электрических грузовиков

Три ключевых европейских производителя грузовиков, Daimler, Volvo и Traton, заявили, что планируют создать совместное предприятие для развития сети зарядных станций для грузовиков и автобусов дальнего следования на электрической тяге. По словам этих компаний, слабо развитая инфраструктура зарядных станций является основным препятствием для массового внедрения транспортных средств с питанием от батарей.

Daimler, Volvo и Traton вместе построят сеть зарядных станций для электрических грузовиков

Reuters

Daimler, Volvo и Traton производят электрические грузовики и обычно выступают в роли конкурентов. Тем не менее, они совместно инвестируют 500 миллионов евро в предприятие, которым они будут владеть поровну и которое начнёт свою работу в 2022 году. Целью предприятия является создание и ввод в эксплуатацию не менее 1700 пунктов зарядки в течение пяти лет. Совместная компания будет базироваться в Амстердаме и будет открыта для сотрудничества с новыми партнёрами, а также для государственных инвестиций.

Daimler, Volvo и Traton вместе построят сеть зарядных станций для электрических грузовиков

Reuters

Европейская ассоциация автомобильной промышленности призывает к 2030 году создать 50 тысяч высокопроизводительных зарядных станций для электромобилей. Отмечается, что для создания инфраструктуры, которая позволит Европе полностью перейти на электротранспорт до 2050 года, потребуется около 10 миллиардов евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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