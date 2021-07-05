"Укравтодор" определил победителя тендера на строительство моста в Молдову за 3,4 млрд гривен

Масштабное строительство отдали группе компаний "Автострада".

"Укравтодор" определил победителя тендера на строительство моста в Молдову за 3,4 млрд гривен
Фото: loda.gov.ua

Тендер на строительство моста через Днестр в Ямполе выиграло ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие Автострада" с ценовым предложением 3,386 млрд гривен.

Об этом сообщается в тендерной документации на сайте Prozorro.

Конечным бенефициаром "Автострады" является бизнесмен Максим Шкиль.

Мост должен стать основой новой автомагистрали между Киевом и Кишиневом. Он соединит украинскую дорогу Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань и молдавскую М-2.

Мост будет построен в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь (Украина) и Косэуць (Молдова).

Строительство моста через Днестр вблизи Ямполя будет осуществляться по модели проектируй-строй. Это означает, что победитель тендера будет заниматься и изготовлением проектной документации, и строительными работами.

Кроме моста, нужно будет построить 1,6 км подхода со стороны Украины и 5 км со стороны Молдовы.

Финансировать работы будет государственный бюджет Украины.

Строительство мостового перехода должно быть завершено до конца 2022 года.

Его длина составит 1309 метров, а максимальная высота опор составит 40 метров. Проектная пропускная способность моста составит 5 000 автомобилей в сутки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими морякамиВ Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими моряками
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в АнталиюВ аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию
В Черном море потерпело аварию украинское рыболовецкое судно (обновлено)В Черном море потерпело аварию украинское рыболовецкое судно (обновлено)
В Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожарВ Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожар
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожье пилон вантового моста соединили с левым берегом ДнепраВ Запорожье пилон вантового моста соединили с левым берегом Днепра
Хмельницкое коммунальное предприятие заказало через Prozorro авто за 1,2 миллиона гривенХмельницкое коммунальное предприятие заказало через Prozorro авто за 1,2 миллиона гривен
Представлен 9-местный электромобиль за 110 000 гривенПредставлен 9-местный электромобиль за 110 000 гривен
Европейский производитель аккумуляторов Northvolt получил от Volkswagen и других инвесторов $2,75 млрдЕвропейский производитель аккумуляторов Northvolt получил от Volkswagen и других инвесторов $2,75 млрд
В Кривом Роге реконструируют аэропорт за 1,3 миллиарда гривенВ Кривом Роге реконструируют аэропорт за 1,3 миллиарда гривен
Кроссовер за 190 тысяч гривен удивил отличным оснащениемКроссовер за 190 тысяч гривен удивил отличным оснащением
В Одесской области компания "Автомагистраль-Юг" завершает восстановление дороги, ведущей в МолдовуВ Одесской области компания "Автомагистраль-Юг" завершает восстановление дороги, ведущей в Молдову
Строительство Киевской объездной дороги вывели из-под действия закона о "Прозорро"Строительство Киевской объездной дороги вывели из-под действия закона о "Прозорро"
Мининфраструктуры объявило тендер на строительство Дарницкого моста в КиевеМининфраструктуры объявило тендер на строительство Дарницкого моста в Киеве
Стоимость проезда в общественном транспорте Львова выросла до 10 гривенСтоимость проезда в общественном транспорте Львова выросла до 10 гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости