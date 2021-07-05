"Укравтодор" определил победителя тендера на строительство моста в Молдову за 3,4 млрд гривен

Тендер на строительство моста через Днестр в Ямполе выиграло ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие Автострада" с ценовым предложением 3,386 млрд гривен.

Об этом сообщается в тендерной документации на сайте Prozorro.

Конечным бенефициаром "Автострады" является бизнесмен Максим Шкиль.

Мост должен стать основой новой автомагистрали между Киевом и Кишиневом. Он соединит украинскую дорогу Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань и молдавскую М-2.

Мост будет построен в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь (Украина) и Косэуць (Молдова).

Строительство моста через Днестр вблизи Ямполя будет осуществляться по модели проектируй-строй. Это означает, что победитель тендера будет заниматься и изготовлением проектной документации, и строительными работами.

Кроме моста, нужно будет построить 1,6 км подхода со стороны Украины и 5 км со стороны Молдовы.

Финансировать работы будет государственный бюджет Украины.

Строительство мостового перехода должно быть завершено до конца 2022 года.

Его длина составит 1309 метров, а максимальная высота опор составит 40 метров. Проектная пропускная способность моста составит 5 000 автомобилей в сутки.