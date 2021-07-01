Возобновление авиасообщения Турции с РФ заблокировало рейсы из Украины

Вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию, (вылет по расписанию в ночь на 1 июля 2021) обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов, а также восстановлением авиасообщения Турции с РФ, что повлекло существенное осложнение слотрегулирования. Об этом говорится в сообщении МАУ.

Возобновление авиасообщения Турции с РФ заблокировало рейсы из Украины
Фото: biz.censor.net

Что говорят в МАУ

В связи с существенным усложнением слотрегулирования авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.

Какие рейсы задержали

Задержки коснулись чартерных рейсов Киев-Анталия, Харьков-Анталия и Львов-Анталия.

Авиаперевозчик и авиационный регулятор Турции делают все возможное для оперативного восстановления чартерного авиасообщения МАУ с Анталией в течение дня.

Сейчас авиаперевозчик предоставляет всю необходимую помощь пассажирам задержанных рейсов. В частности, всех, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова обеспечены горячим и холодным питанием.

Пассажиров, ожидавших возвращения в Киев на указанных рейсах в обратном направлении из Турции частично перевезли в гостиницы, они обеспечены питанием и им будет организован трансфер в новое время вылета.

Авиакомпания МАУ совместно с туроператорами делает все возможное, чтобы пассажиры чувствовали необходимую заботу в нестандартной ситуации и получили предусмотренный в таких случаях сервис.

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