В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию

В международном аэропорту "Борисполь" произошли задержки рейсов в Турцию.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Так, по состоянию на 8:20 состоялись задержки рейсов:

PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 2:00 вылет перенесен на 14:00;

PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30

PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20;

PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00;

QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.

Представители авиакомпаний сообщили, что рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн табло на сайте аэропорта, а также проверять актуальный статус рейсов на онлайн табло на сайтах авиаперевозчиков. Просим учесть, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт", - говорится в сообщении пресс-службы.