В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию

Представители авиакомпаний сообщили, что рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения Турции.

В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт Бориспіль

В международном аэропорту "Борисполь" произошли задержки рейсов в Турцию.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Так, по состоянию на 8:20 состоялись задержки рейсов:

  • PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 2:00 вылет перенесен на 14:00;
  • PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30
  • PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20;
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00;
  • QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.

Представители авиакомпаний сообщили, что рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн табло на сайте аэропорта, а также проверять актуальный статус рейсов на онлайн табло на сайтах авиаперевозчиков. Просим учесть, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 22 июня начался ремонт дороги из Киева в аэропорт "Борисполь". До 20 августа проезд в направлении Борисполя временно закрыт. Движение в обе стороны осуществляется по проезду в направлении Киева.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими морякамиВ Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими моряками
Борщаговскую линию скоростного трамвая в Киеве продлят до центраБорщаговскую линию скоростного трамвая в Киеве продлят до центра
В Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожарВ Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожар
В Европе тестируют новый Renault KadjarВ Европе тестируют новый Renault Kadjar
КГГА согласовала нормы и правила пользования электросамокатамиКГГА согласовала нормы и правила пользования электросамокатами
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин разрешил аэропорту "Житомир" принимать международные рейсыКабмин разрешил аэропорту "Житомир" принимать международные рейсы
"Укрзализныця" увеличила количество рейсов из Киева в аэропорт "Борисполь""Укрзализныця" увеличила количество рейсов из Киева в аэропорт "Борисполь"
МАУ отменила запуск рейсов в ПольшуМАУ отменила запуск рейсов в Польшу
Аэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерываАэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерыва
Пять предприятий представят свой вариант «джипа» для ВСУПять предприятий представят свой вариант «джипа» для ВСУ
Самолет Ryanair, летевший из Дублина в Краков, экстренно сел в аэропорту Берлина из-за вероятного минированияСамолет Ryanair, летевший из Дублина в Краков, экстренно сел в аэропорту Берлина из-за вероятного минирования
В аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa из-за сообщения о минированииВ аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa из-за сообщения о минировании
Возле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусомВозле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусом
Аэропорт "Ужгород" с 1 июня возобновит прием рейсов после двухлетнего перерываАэропорт "Ужгород" с 1 июня возобновит прием рейсов после двухлетнего перерыва
Суточный пассажиропоток в метро Киева после введения пропусков сократился в пять разСуточный пассажиропоток в метро Киева после введения пропусков сократился в пять раз
Последние новости
Подгружаем последние новости