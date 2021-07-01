В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию
Представители авиакомпаний сообщили, что рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения Турции.
В международном аэропорту "Борисполь" произошли задержки рейсов в Турцию.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Так, по состоянию на 8:20 состоялись задержки рейсов:
- PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 2:00 вылет перенесен на 14:00;
- PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30
- PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20;
- PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00;
- QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.
Представители авиакомпаний сообщили, что рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.
"Просим пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн табло на сайте аэропорта, а также проверять актуальный статус рейсов на онлайн табло на сайтах авиаперевозчиков. Просим учесть, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 22 июня начался ремонт дороги из Киева в аэропорт "Борисполь". До 20 августа проезд в направлении Борисполя временно закрыт. Движение в обе стороны осуществляется по проезду в направлении Киева.