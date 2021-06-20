На пляже Азовского моря из-за непогоды в песке увязли 20 автомобилей

В них находилось 45 взрослых и 6 детей.

Фото: zp.dsns.gov.ua

В Запорожской области на побережье Азовского моря из-за порывов ветра до 24 м / с и высоту волн 13-15 м образовалась нагонная волна на берег.

Из-за поднятия уровня воды на общественном пляже между с. Приморский Посад и с. Новоконстантиновка в ловушке оказались 20 автомобилей, которые увязли в песке. В них находилось 45 взрослых и 6 детей в возрасте от 4 до 6 лет.

Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса отбуксировали машины на твердое покрытие.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.

Кроме того, на Обиточной косе в г. Приморске застряли 9 взрослых и 4 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Они не могли самостоятельно покинуть место пребывания.

Бойцы ГСЧС на спецавтомобиле переправили всех пострадавших в безопасное место.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Напомним, в результате потопа в Ялте погиб человек, еще 18 пострадало, один человек пропал безвести.