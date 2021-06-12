В поезде Рахов-Киев пассажир упал с верхней полки и через несколько часов скончался
Медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено.
Утром в субботу, 12 июня, в поезде № 358 "Рахов - Киев" умер пассажир.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
"По предварительной информации, пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.
Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов. Медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено.
"Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - добавили в Укрзализныце.
Как сообщили Lb.ua свидетели происшествия, мужчине было 28 лет.
Напомним, в феврале 2020 года в поезде "Киев - Бердянск" на женщину упала верхняя полка, на которой находился другой пассажир.