В поезде Рахов-Киев пассажир упал с верхней полки и через несколько часов скончался

Медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено.

В поезде Рахов-Киев пассажир упал с верхней полки и через несколько часов скончался
Фото: terminovo.te.ua

Утром в субботу, 12 июня, в поезде № 358 "Рахов - Киев" умер пассажир.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"По предварительной информации, пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов. Медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено.

"Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", - добавили в Укрзализныце.

Как сообщили Lb.ua свидетели происшествия, мужчине было 28 лет.

Напомним, в феврале 2020 года в поезде "Киев - Бердянск" на женщину упала верхняя полка, на которой находился другой пассажир.

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