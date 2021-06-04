Конституционный Суд может признать штрафы с дорожных камер незаконными
Конституционный Суд рассмотрит дело по жалобам относительно конституционности положений КУоАП, которые предусматривают привлечение к админответственности за нарушения ПДД, зарегистрированные камерами, с заслушиванием устных объяснений участников производства и экспертов.
Таким образом, Большая палата Конституционного Суда удовлетворила ходатайство Верховной Рады, поданное на основании обращения МВД. Ранее предполагалось, что жалобы будут рассматриваться в письменной форме.
На данный момент КС получил три жалобы на то, что камеры автофиксации нарушений ПДД не соответствуют Конституции. В жалобах указывается на то, что часто штрафы за превышение скорости, зафиксированные в автоматическом режиме, приходят не лицам, которые находились за рулем в момент нарушения правил, а собственникам автомобилей.
Украинское законодательство предусматривает механизм, по которому владелец автомобиля может поставить полицию в известность, что за рулем был не он. Однако, этот механизм далеко не всегда срабатывает.
Напомним, ранее стало известно, что МВД планирует к 2024 году на украинских дорогах установить 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД.