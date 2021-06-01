В Киеве поддельные водительские удостоверения продавали за 220 долларов

В Киеве полицейские выявили преступную группу, участники которой изготовляли и продавали поддельные водительские удостоверения. Стоимость одного поддельного документа составляла 220 долларов, проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В Киеве поддельные водительские удостоверения продавали за 220 долларов

По версии следствия, организовал эту преступную группу неоднократно судимый житель Киева. К совершению противоправных действий он привлек еще двух человек, в том числе 24-летнюю киевлянку.

Злоумышленники искали клиентов в социальных сетях, а поддельные водительские удостоверения отправляли по почте. Они приобрели специальную технику для изготовления удостоверений, а также пленку с голографическими защитными элементами.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 199 УК Украины. Максимальное наказание по этим статьям – 12 лет лишения свободы. Разыскивается организатор этой преступной группы.

Ранее стало известно, что в Киеве мошенники заработали 20 млн гривен, подделывая водительские права. Организовал преступную группу 29-летний киевлянин.


Максимов Віталій, Тудей

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