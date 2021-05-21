Главные ошибки водителей, когда их останавливает полиция

Каждому водителю приходится общаться с патрульными полицейскими. Некоторых водителей правоохранители могут остановить несколько раз за день. При общении с полицией главное – не совершить ошибку. Иначе можно получить штраф, в лучшем случае.

Главные ошибки водителей, когда их останавливает полиция

Некоторые водители, когда их останавливают полицейские, сразу выходят из машины. И зря. Правоохранители могут подумать, что им есть, что скрывать. Поэтому лучше не выходить из автомобиля без приглашения.

Полицейским нравятся водители, которые, когда их останавливают, сразу начинают оправдываться. Учтите, что большинство водителей вначале не знают, почему их тормозит полицейский.

Кое-кто из водителей по старой привычке предлагает взятку инспектору полиции. Но нужно учесть, что сейчас идет серьезная борьба со взятками. Поэтому вас легко могут обвинить не только в нарушении ПДД, но и в более серьезном преступлении.

Среди водителей есть такие, которые сразу соглашаются с тем, что они якобы нарушили ПДД, когда им об этом заявляет полицейский. Даже если они ничего не нарушали. В этом случае спешить не нужно. Попробуйте вначале найти доказательства своей невиновности.

Опытные водители советуют никогда не признаваться полиции, что выпивал. Дело в том, что у людей алкоголь из крови может выходить с разным временем.

Кроме того, не забудьте, что если вас остановил полицейский, нужно вести себя вежливо, не грубить. Впрочем, лебезить, как и чрезмерно шутить, тоже не нужно.

Ранее юристы рассказали, когда полиция может осматривать поверхностно автомобиль.


Максимов Віталій, Тудей

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