В Черновицкой области перевернулся трактор, погиб 6-летний ребенок

Девочка была пассажиром транспортного средства.

В Черновицкой области перевернулся трактор, погиб 6-летний ребенок

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вчера, 12 мая, в селе Байраки Черновицкого района. Вследствие ДТП малолетняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о ДТП поступило в полицию от фельдшера первичной медико-санитарной помощи села Байрак.

"Предварительно правоохранители установили, что 43-летний житель села Большая Буда Черновицкого района, управляя трактором, допустил его опрокидывание. Во время ДТП погибла 6-летняя пассажирка транспортного средства", - говорится в сообщении.

Следователи полиции начали уголовное производство.

Как сообщалось, в Польше в ДТП погиб 9-летний мальчик из Украины.

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