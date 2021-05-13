2021-05-13
В Черновицкой области перевернулся трактор, погиб 6-летний ребенок
Девочка была пассажиром транспортного средства.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вчера, 12 мая, в селе Байраки Черновицкого района. Вследствие ДТП малолетняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Сообщение о ДТП поступило в полицию от фельдшера первичной медико-санитарной помощи села Байрак.
"Предварительно правоохранители установили, что 43-летний житель села Большая Буда Черновицкого района, управляя трактором, допустил его опрокидывание. Во время ДТП погибла 6-летняя пассажирка транспортного средства", - говорится в сообщении.
Следователи полиции начали уголовное производство.
Как сообщалось, в Польше в ДТП погиб 9-летний мальчик из Украины.