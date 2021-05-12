?Судья Печерского суда получила выговор за "отмазывание" пьяных водителей

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия наказала судью Печерского суда Светлану Смык, которая систематически затягивала рассмотрение дел по вождению в пьяном виде и закрывала производство из-за истечения сроков.

Об этом сообщила общественная организация Фонд DEJURE.

Заседание состоялось сегодня, 12 мая. Отмечается, что судью наказали выговором и лишили премии за месяц.

"За последние 2 года судья рассмотрела более 300 дел пьяных водителей, и в 76% случаев затягивала рассмотрение и закрывала производства из-за истечения сроков. Смык - яркий пример судьи, которая системно возвращала водителей-пьяниц на дороги и подвергала нас всех смертельной опасности, потому что чувствовала полную безнаказанность", - говорится в сообщении.

Одной из громких историй стало "отмазывание" от наказания судьей Смык своего коллеги из Киевского апелляционного административного суда Константина Бабенко, который пьяным убегал от полицейских. Однако дисциплинарная палата ВСП внесла представление об увольнении Бабенко, потому что есть все доказательства, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Напомним, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилилась ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.