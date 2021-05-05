Honda показала концепт бюджетного семиместного кроссовера

Компания Honda показала концепт Honda N7X, на базе которого создадут новый бюджетный семиместный кроссовер. Его серийная версия дебютирует до конца 2021 года.

Honda показала концепт бюджетного семиместного кроссовера

Концепт N7X получил традиционный для кроссовера дизайн кузова, светодиодную оптику и большие легкосплавные колесные диски. Судя по всему, серийная версия не будет сильно отличаться от своего концепта. Но светодиодной оптики и некоторого другого оборудования, скорее всего, в базовой комплектации не будет.

Фотографий салона пока нет, поэтому мы не можем о нем ничего сказать. Honda, конечно, будет оснащать свой новый кроссовер современными технологиями, но вряд ли их будет много в базовой комплектации, ведь речь идет про бюджетную модель.

Honda показала концепт бюджетного семиместного кроссовера

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – пока не известно. По слухам, среди них может быть 1,5 л бензиновый мотор мощностью 122 л.с.

Как мы уже говорили, серийный Honda N7X должен дебютировать в конце текущего года. Правда, в Европе его не будет. Этот кроссовер предназначен для стран Азии.

Honda показала концепт бюджетного семиместного кроссовера

Ранее в Сети впервые показали Honda CR-V нового поколения. Это уже шестое поколение популярного японского кроссовера.


Максимов Віталій, Тудей

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