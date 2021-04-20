"Укрзализныця" восстанавливает прямое сообщение между Кривым Рогом и Одессой

"Укрзализныця" с 27 апреля возобновляет прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже накануне майских праздников жителям Кривого Рога станет намного легче и выгоднее добраться до морских курортов Одесского региона, ведь первый рейс в южном направлении состоится 27.04 в 18:10, прибытие в Одессу в 6:36. В обратном направлении рейс из Одессы - 28.04 в 20:20 , прибытие в Кривой Рог в 10:10 утра", - говорится в сообщении.

В перевозке будут задействованы до пяти прицепных фирменных купейных вагонов. На участке Пятихатки - Одесса - Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда №53/54 Днепр - Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки - Кривой Рог они будут отдельным поездом.

Напомним, ранее в апреле "Укрзализныця" возобновила курсирование поезда "Львов-Ужгород".