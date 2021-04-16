Юристы рассказали как не получит штраф за грязные номерные знаки

В Украине в последнее время полицейские начали чаще штрафовать водителей за грязные номерные знаки. Дело в том, что штраф за такое нарушение увеличился в пять раз… Эксперты компании «Дорожный адвокат» рассказали, как не получить штраф за грязные номерные знаки.

В ПДД говорится, что нельзя управлять автомобилем, если с расстояния в 20 метров не читается номерной знак.

Даже если не читается один символ полицейские могут на вполне законных основаниях оштрафовать водителя. Таков закон.

Украинское законодательство предусматривает штраф за вождение автомобиля с грязным номерным знаком в размере 850 гривен. При повторном таком правонарушении в течение одного года штраф увеличивается до 1 700 гривен. Предусмотрена альтернатива в виде общественных работ с оплатным изыманием машины.

Юристы обращают внимание на то, что номерной знак должен не читаться с расстояния в 20 метров. То есть полицейским нужно сфотографировать или снять на видео автомобиль с 20 метров.

Поэтому юристы рекомендуют водителям сразу после остановки полицейским автомобиля протереть номерные знаки. Потом попросить правоохранителя показать фото или видео, на котором ваш автомобиль движется с нечитабельными на расстоянии 20 метров номерными знаками. Измерение «на глаз» здесь не пройдет.

Ранее суд отменил штраф, выписанный по радару TruCAM из-за того, что на фотографии не было видно, кто управлял автомобилем в момент нарушения ПДД.