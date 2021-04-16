Трех украинских моряков задержали в Испании по подозрению в торговле наркотиками

На судне, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн гашиша.

В Испании по подозрению в наркоторговле задержали трех украинских моряков. На судне Albatros Guard VSL, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн гашиша.

Фото: facebook.com/MTWTU

Об этом сообщает профсоюз работников морского транспорта Украины.

Украинских моряков задержали еще 27 марта около 275 км к юго-востоку от острова Гран-Канария (Канарские острова).

"Выйдя на связь с семьями 7 апреля, моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда Albatros Guard VSL находился в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом. После чего экипажем Albatros Guard VSL было получено распоряжение его владельца - принять груз на борт и доставить в порт. По словам моряков, о характере груза команде известно не было", - сообщили в профсоюзе.

Фото: facebook.com/MTWTU

Задержание украинцев состоялось в рамках спецоперации испанских правоохранителей, которые следили за судном еще с декабря 2020 года.

Сейчас украинские моряки содержатся в пенитенциарном учреждении "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасе в ожидании суда.

Напомним, в январе в Украину вернулись четыре моряка, задержанные в Ливии в 2016 году. Их обвиняли в контрабанде нефтепродуктов.

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