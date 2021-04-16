Трех украинских моряков задержали в Испании по подозрению в торговле наркотиками
На судне, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн гашиша.
В Испании по подозрению в наркоторговле задержали трех украинских моряков. На судне Albatros Guard VSL, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили 18 тонн гашиша.
Об этом сообщает профсоюз работников морского транспорта Украины.
Украинских моряков задержали еще 27 марта около 275 км к юго-востоку от острова Гран-Канария (Канарские острова).
"Выйдя на связь с семьями 7 апреля, моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда Albatros Guard VSL находился в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом. После чего экипажем Albatros Guard VSL было получено распоряжение его владельца - принять груз на борт и доставить в порт. По словам моряков, о характере груза команде известно не было", - сообщили в профсоюзе.
Задержание украинцев состоялось в рамках спецоперации испанских правоохранителей, которые следили за судном еще с декабря 2020 года.
Сейчас украинские моряки содержатся в пенитенциарном учреждении "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасе в ожидании суда.
Напомним, в январе в Украину вернулись четыре моряка, задержанные в Ливии в 2016 году. Их обвиняли в контрабанде нефтепродуктов.