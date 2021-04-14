Spotify выпустила Car Thing — пульт управления потоковым аудиосервисом для автомобилей

Компания Spotify выпустила своё первое устройство под названием Car Thing. Оно представляет собой прибор с дисплеем и поддержкой голосового управления, функциональность которого ограничена управлением Spotify. Устройство использует Bluetooth для подключения к смартфону с установленным Spotify, и, вероятно, нацелено на пользователей, чьи автомобили не оснащены современными информационно-развлекательными системами.

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Стоит отметить, что Car Thing нельзя найти в свободной продаже. Устройство пока доступно только для ограниченного количества избранных пользователей. Те, кто хочет получить Car Thing, могут записаться в список ожидания и надеяться на ответ от Spotify. Заметим, что эта возможность пока доступна только жителям США . Любопытно, что пользователи получают Car Thing бесплатно, однако им необходимо заплатить за доставку. Spotify отказалась комментировать, сколько единиц устройства будет роздано. Кроме того, компания называет устройство тестовым, потому неизвестно, как команда относится к продукту и его будущему.

Пользователи отмечают, что Car Thing маленькое и лёгкое. Устройство имеет две кнопки на лицевой панели, одна из которых представляет собой манипулятор для взаимодействия с одержимым экрана, а вторая является клавишей возврата. В целом, устройство дублирует возможности приложения Spotify для смартфона, однако лишено собственных динамиков и полагается на аудиосистему автомобиля.

theverge.com

Пользователи отмечают, что голосовое управление Car Thing простое в использовании и интуитивно понятное. Тем не менее, некоторые аспекты, такие как переключение непонравившихся дорожек, менее удобны, чем при использовании интерфейса Spotify на смартфоне. Для взаимодействия с Car Thing можно использовать не только голосовое управление, но и физические кнопки либо сенсорный экран.

Устройство поставляется с адаптером на 12 В, который используется для питания Car Thing от бортсети автомобиля. Кроме того, в комплекте можно обнаружить кабель USB-C — USB-A, и три различных крепления. Любопытно, что крепление для фиксации на приборной панели использует не присоску, а двухсторонний скотч.

theverge.com

В целом, Spotify Car Thing является вторичным устройством с весьма ограниченной функциональностью. Владельцам авто, которые оснащены информационно-развлекательными системами, оно явно не понадобится. Те, кто водит более старые машины, вероятно, уже привыкли к взаимодействию с сервисом со смартфона и обратят внимание на Car Thing только если чувствуют необходимость в голосовом управлении.



