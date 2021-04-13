УЗ отменила три поезда в западном направлении из-за низкого спроса

На них продали менее 10% билетов.

"Укрзализныця" отменила три поезда в западном направлении.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

С 13 апреля отменен поезд №29/30 Киев-Ужгород (шесть вагонов, наполненность на 11-25 апреля - 2%) и № 5/6 Ужгород-Херсон (шесть вагонов, наполненность с 11 по 25 апреля - менее 1%).

С 14 апреля также будет отменен поезд №243/244 Киев-Рахов (11 вагонов, наполненность с 11 по 25 апреля - 7%).

Пассажирам отмененных рейсов компенсируют полную стоимость билета.

Эти поезда могут восстановить, как только пассажиропоток увеличится до приемлемого уровня.

"Укрзализныця мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в случае повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону", - сказано в сообщении.

Сейчас в расписание добавлен поезд № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев , а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

Напомним, что Закарпатская область, куда должны были ездить отмененные поезда, только что вышла из "красной" зоны карантина. Поезда не ездили туда около шести недель.