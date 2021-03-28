Беспилотный вертолёт-наблюдатель может стать частью военно-морского флота Австралии

Беспилотный вертолёт-наблюдатель может стать частью военно-морского флота Австралии

В оборонной промышленности нарастает конкуренция между компаниями: каждая страна стремится расширить свои возможности и адаптироваться к современным требованиям. Главная тенденция в настоящее время — разумеется, беспилотники. Не является исключением и королевский австралийский военно-морской флот (КАФ).

КАФ уже какое-то время ищет морской беспилотный летательный аппарат нового поколения (МБПЛА) для своих кораблей. КАФ запустила так называемый проект Sea 129 несколько лет назад, стремясь пополнить свои возможности различными беспилотными средствами. На этой неделе КАФ объявил шорт-лист компаний, отобранных в рамках данной программы — с ними флот продолжит сотрудничество и предоставит в перспективе выгодные военные контракты.

Отобраны были компании Northrop Grumman Australia и Leonardo Australia — они совместно будут трудиться над решением для австралийского флота на базе беспилотного вертолёта Leonardo AWHero и системы отдачи команд автопилоту и управления Northrop Grumman DA/RC (Distributed Autonomy/Responsive Control). Эта система управления беспилотниками создана для использования как в летательных аппаратах, так и морских судах.

Беспилотный вертолёт-наблюдатель может стать частью военно-морского флота Австралии

AWHero — это беспилотный вертолёт. Он может подниматься на высоту до 4,3 км и двигаться со скоростью до 167 км/ч. Он был разработан как инструмент наблюдения, а не как наступательное вооружение, и способен нести в своих модульных отсеках полезной нагрузки радар, инфракрасные датчики и лидары.

Беспилотный вертолёт-наблюдатель может стать частью военно-морского флота Австралии

«В AWHero реализован опыт Leonardo в области винтокрылых машин, системной интеграции, БПЛА и операций в морской области, что в сочетании с обширным портфелем ведущих возможностей и технологий Northrop Grumman обеспечит Королевскому австралийскому флоту передовой уровень средств разведки и транспортировки на базе МБПЛА, к которому они стремятся как сейчас, так и в будущем», — заявил вице-президент по военным продажам в Азиатско-Тихоокеанском регионе Leonardo Helicopters Брайан Макихен (Brian McEachen).

Беспилотный вертолёт-наблюдатель может стать частью военно-морского флота Австралии

КАФ планирует в долгосрочной перспективе разместить МБПЛА на морских патрульных судах класса «Арафура» (Arafura), фрегатах класса «Анзак» (Anzac) и, в конечном счёте, на новых фрегатах класса «Хантер» (Hunter).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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