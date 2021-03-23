Киев купит 150 устаревших «лежачих полицейских»

В Киеве в скором времени появятся 150 новых «лежачих полицейских», предназначенных для того, чтобы водители снижали скорость перед пешеходными переходами. Но в некоторых городах Украины уже используют более современные методы для снижения скорости движения машин.

В частности, в некоторых городах нашей страны используют асфальтированные дорожные холмы типа «берлинские подушки» и повышенные пешеходные переходы.

Что же касается «лежачих полицейских», то у них много недостатков. Во-первых, они недолговечны. Во-вторых, они портят дорожное покрытие. В-третьих, они могут навредить подвеске автомобиля.

Несмотря на это столичный Центр организации дорожного движения объявил тендер на поставку 2 420 резиновых секций, предназначенных для 150 новых «лежачих полицейских». На эти цели из городского бюджета выделили 3 миллиона гривен.

Нужно отметить, что с 2020 года в Украине действуют новые стандарты, которые расширили количество способов для снижения скорости транспорта. То есть разрешено устанавливать не только «лежачие полицейские».

Напомним, что с 17 марта в Украине значительно увеличились штрафы за нарушение ПДД, а полицейские получили право практически без причины останавливать автомобили.