Кличко заявил о выходе на финальную стадию строительства Подольско-Воскресенского моста

В конце весны будет готов заезд на мост с Верхнего Вала.

Несмотря на сложную ситуацию, работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга и показал видео о том, как строят мостовой переход, который будет соединять Подол, Воскресенский массив и жилой массив Троещина.

«Я вчера был на объекте - проводил там рабочее совещание. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, строительство продолжается. Выполнен уже большой объем работ. Мы вышли на финальную стадию. В конце весны будет готов заезд на мост с Верхнего Вала», - добавил Кличко.

Мэр сообщил, что продолжается также монтаж барьерных ограждений на объекте, строительство тоннелей метрополитена и дорожное покрытие на территории Русановских садов. Арочный мост через реку Днепр уже установили в проектное положение.

«Работы продолжаются и на левом берегу, где устраивают насыпь. Они были затянуты из-за блокирования жителями Русановских садов. Сейчас мы пошли другим путем - песок доставляем баржами, потом - временными понтонами к месту строительства», - отметил Виталий Кличко и объяснил, что сейчас отселение жителей Русановских садов почти завершено.

Он отметил, что на участках объекта работают около 30 единиц техники и более 100 специалистов, а городские власти - контролируют.

«Что касается финансирования - город выполняет обязательства. Ключевая задача, чтобы строительство не остановилось. И мы все для этого делаем. Потому что, хотя пандемия и внесла свои коррективы, мы должны запустить в этом году автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу», - подытожил Виталий Кличко.