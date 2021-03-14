В автокрушении в Хмельницкой области пострадала женщина

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В Хмельницкой области спасатели деблокировали травмированную 43-летнюю женщину из искореженного в результате ДТП автомобиля.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"13 марта в 14:35 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи с. Ташки Славутского района", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, женщина травмировалась в результате автокрушения автомобиля FIAT Doblo, ее зажало внутри салона изуродованными металлическими конструкциями.

"Бойцы ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования сначала отключили аккумуляторную батарею от питания, после чего деблокировали пострадавшую из металлической ловушки и передали работникам экстренной медицины для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, в Житомирской области возле села Олиевка произошло ДТП: два человека погибли, еще 2 получили травмы разной степени тяжести.

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