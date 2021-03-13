Илон Маск подтвердил, что пикап Tesla Cybertruck сможет обеспечить энергией дом на колёсах

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что электрический пикап Cybertruck сможет использоваться в качестве источника энергии для кемпера (дома на колёсах). Заявление прозвучало в ответ на вопрос одного из пользователей Twitter , поинтересовавшегося о том, будет ли реализована такая функция в пикапе Tesla.

Для США возможность использования транспортного средства в качестве источника питания не является чем-то новым, поскольку в стране немалой популярностью пользуются дома на колёсах — не только для путешествий, но и в качестве постоянного жилья. Возможность питания бытовых приборов от Cybertruck наверняка добавит популярности пикапу Tesla.

Отметим, что ранее Tesla уже публиковала рендеры, на которых Cybertruck изображался с фирменным стильным трейлером. Многие пользователи обратили внимание на то, что он не похож на обычный кемпер, поэтому вопрос о питании дома на колёсах от электромобиля оставался открытым. Теперь же энтузиастам остаётся дождаться, когда Tesla начнёт поставки своего пикапа по предзаказам, чтобы лично испытать возможности авто в деле.

Ожидается, что первые поставки Cybertruck начнутся в конце этого года. Розничная стоимость пикапа Cybertruck начинается с $49 900, а запас хода в зависимости от комплектации варьируется от 480 до 800 км.



