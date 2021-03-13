Илон Маск подтвердил, что пикап Tesla Cybertruck сможет обеспечить энергией дом на колёсах

Илон Маск подтвердил, что пикап Tesla Cybertruck сможет обеспечить энергией дом на колёсах

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что электрический пикап Cybertruck сможет использоваться в качестве источника энергии для кемпера (дома на колёсах). Заявление прозвучало в ответ на вопрос одного из пользователей Twitter, поинтересовавшегося о том, будет ли реализована такая функция в пикапе Tesla.

Для США возможность использования транспортного средства в качестве источника питания не является чем-то новым, поскольку в стране немалой популярностью пользуются дома на колёсах — не только для путешествий, но и в качестве постоянного жилья. Возможность питания бытовых приборов от Cybertruck наверняка добавит популярности пикапу Tesla.

Илон Маск подтвердил, что пикап Tesla Cybertruck сможет обеспечить энергией дом на колёсах

Отметим, что ранее Tesla уже публиковала рендеры, на которых Cybertruck изображался с фирменным стильным трейлером. Многие пользователи обратили внимание на то, что он не похож на обычный кемпер, поэтому вопрос о питании дома на колёсах от электромобиля оставался открытым. Теперь же энтузиастам остаётся дождаться, когда Tesla начнёт поставки своего пикапа по предзаказам, чтобы лично испытать возможности авто в деле.

Ожидается, что первые поставки Cybertruck начнутся в конце этого года. Розничная стоимость пикапа Cybertruck начинается с $49 900, а запас хода в зависимости от комплектации варьируется от 480 до 800 км.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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