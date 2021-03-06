В Днепропетровской области в результате столкновения грузовиков погиб мужчина

Еще два человека получили травмы.

В Днепропетровской области в результате столкновения грузовых автомобилей погиб мужчина, двое травмированы.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Авария произошла ночью в субботу, 6 марта.

Фото: ГСЧС

"6 марта в 5:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автомобильном пути международного значения М-29 "Харьков-Симферополь" вблизи поселка городского типа Губиниха Новомосковского района", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей: "Volvo FL7" и "ГАЗель".

В салоне "Газели" зажало трех человек. 65-летний водитель погиб на месте происшествия, двое мужчин, 1998 и 1999 годов рождения, были деблокированы из автомобиля.

На месте аварии работали 6 спасателей.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, 5 марта на трассе Киев-Одесса произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции: в результате ДТП один человек погиб, трое травмированы.

В конце февраля в Запорожской области в результате столкновения автомобилей погибли два человека.