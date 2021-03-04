"Укравтодор" обязался отремонтировать Дарницкий мост до конца 2021-го

"Укравтодор" в 2021 году достроит все съезды с Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве через Днепр.

Соответствующий меморандум подписал глава "Укравтодора" Александр Кубраков с Владимиром Жмаком - главой правления АО "Укрзализныця", на балансе которого находится мост, передает "Интерфакс-Украина".

"Работы начнутся уже летом. И будут завершены все работы до конца 2021 года", - сказал присутствовавший при подписании в Киеве в среду заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, на мосту необходимо доделать освещение и съезды на левом берегу Днепра.

Тимошенко подверг критике власти столицы за слабую заинтересованность в достройке моста. "Если Киев не идет в "Большую стройку", то "Большая стройка" идет в Киев ", - заявил он.

Заместитель главы Офиса президента снова напомнил, что "Укравтодор" готов также в сжатые сроки завершить строительство Подольско-Воскресенского моста, если киевская власть согласится передать ему этот проект со своего баланса.

Кубраков уточнил, что после его заявления о готовности "Укравтодора" взяться за Подольско-Воскресенский мост "от города услышали (только) какие-то идеи о рабочих группах".

"Позиция простая: либо мы достраиваем и готовы назвать срок, или город достраивает и называет срок. Заговаривать не надо", - заявил глава "Укравтодора".

Напомним, Дарницкий мост (известный как мост Кирпы) начали строить в 2004 году. Железнодорожное движение по мосту стартовало 27 сентября 2010 года. 17 декабря 2010-го по мосту открыли автомобильное движение с левого берега на правый, а 31 мая 2011 года - с правого на левый.

В сентябре 2018-го сообщали, что стоимость завершения строительства составляет около 30 млн евро.