УЗ оценила проект City Express в Киеве в 10 млрд гривен

Больше всего денег нужно для модернизации и покупки электричек.

УЗ оценила проект City Express в Киеве в 10 млрд гривен
Фото: NewsOne

"Укрзализныця" оценила проект обновления пригородного железнодорожного сообщения Kyiv City Express в 10 млрд гривен. Такую сумму назвал руководитель филиала УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский в интервью Liga.net.

"Приблизительная цифра - 10 млрд грн", - сказал он.

Больше всего денег нужно будет для подвижного состава.

"То, что наиболее реалистично в этом году, - модернизация уже действующих поездов. Восстановить один поезд стоит примерно 50-60 млн грн. Это капремонт электропоезда - базовая электричка, но уже комфортная: с температурным контролем, новыми туалетами, освещением, удобными сиденьями и тому подобное. Если мы говорим о City Express в Киеве, то это где-то девять поездов - то есть 450-500 млн грн. Часть из этих экспрессов - примерно половину - направим на города-сателлиты столицы", - сказал Перцовский.

Одних модернизированных поездов для проекта не хватит, сказал топ-менеджер. Поэтому "Укрзализныця" планирует купить еще 20 новых. "То есть нужно еще около 200 млн евро. И здесь вопрос, когда и как на это будет финансирование", - добавил он.

Примерно 2,5 млрд гривен нужно на обновление платформ, 2-3 млрд гривен - на строительство нового депо. Значительных инвестиций также потребует модернизация сигнальной инфраструктуры, для того чтобы поезда ходили каждые 10-15 минут.

Напомним, 22 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал проект по обновлению железнодорожного сообщения для крупнейших агломераций Украины. Первый этап проекта включает в себя Киев, Харьков, Днепр.

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