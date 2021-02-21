В Нигерии упал военный самолет, погибли 7 человек

Сразу после вылета экипаж воздушного судна сообщил о неисправности двигателя.

В Нигерии упал военный самолет, погибли 7 человек
Фото: Reuters

Небольшой пассажирский самолет ВВС Нигерии разбился возле аэропорта столицы страны - города Абуджа. В результате аварии погибли все семь человек на борту.

Об этом сообщает Reuters.

Самолет "Beechcraft King Air 350i" направлялся в город Минна, расположенный в 110 километрах к юго-западу от Абуджа. После вылета экипаж воздушного судна сообщил о неисправности двигателя. Самолет разбился во время возвращения в аэропорт.

"На месте происшествия находятся сотрудники службы экстренного реагирования. К сожалению, все 7 человек на борту погибли в результате падения", - сообщил официальный представитель ВВС Нигерии Ибикунле Дарамоле.

Фото: Reuters

Воздушные силы не обнародовали список лиц, погибших в результате катастрофы.

Beechcraft King Air 350i - двухмоторный самолет, изготовленный компанией Textron Aviation, подразделением американского конгломерата Textron Inc. Впервые модель была выпущена примерно в 2009 году.

Напомним, 9 февраля во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршавель разбился гражданский вертолет, в результате чего погибли два человека. Еще три человека были травмированы, сообщили в префектуре департамента Савойя.

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