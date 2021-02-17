Минобороны потратит миллионы гривен на новые иномарки

Центр обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по результатам открытых торгов, подписал договор о поставке семи новых седанов Skoda Octavia A8, общей стоимостью свыше 4 миллиона гривен. Об этом редакции 368.media стало известно из информации на портале ProZorro.

Согласно условиям договора от 16 февраля, компания ООО «Автоцентр Киев» поставит до 31 декабря 2021 года семь автомобилей. Общая стоимость автомобилей составит 4,2 млн гривен, что лишь на 700 гривен меньше ожидаемой стоимости закупки.

Отметим, согласно тендерной документации автомобили должны быть изготовлены в 2020-2021 году и оборудованы двигателем объемом не более 1,4 литра. Кроме прочего, автомобиль должен быть оборудован сейфом для документов в багажнике.

Участие в тендере взяли две компании: ООО «Автомобильный дом «Галич-Авто», которая установила стоимость поставки автомобилей на уровне ожидаемой, и ООО «Автоцентр Киев» с предложением на 700 гривен меньше.

Победитель ООО «Автоцентр Киев» создана в 2003 году и принадлежит Сергею Одноралов и Юрию Тимофееву, а также ООО «Автотрейдинг атолл групп». Фирма входит в группу компаний «Атолл холдинг», которая принадлежит Олегу Боярину.

Напомним, что Центр обеспечения служебной деятельности 5 декабря 2020 года приобрел у ООО «Автоцентр Киев» три внедорожника Skoda Kodiaq на общую сумму 2,62 млн гривен.

Кроме того, на балансе учреждения находятся Skoda Superb (2005) и два микроавтобуса Hyundai H350 (2018).

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