Движение грузовиков в четырех областях до сих пор ограничено

По состоянию на утро 15 февраля для обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действует ограничение движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог в четырех областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Службы автомобильных дорог, в целях обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники будут действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей", - говорится в сообщении.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечены более 1 тыс. 490 человек и 1 тыс. 153 единицы техники.

Подразделениями ГСЧС в течение суток высвобождено из снежных заносов 373 транспортных средства и оказана помощь 795 лицам.

Как сообщалось, в Украине понедельник, 15 февраля, будет облачным, местами пройдет снег, температура ночью от 0 ° до -10 °, на дорогах гололедица.