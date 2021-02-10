На Киевщине водитель джипа убегал от полиции и врезался в бензовоз

В Бучанском районе ночью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "GMC" и грузовика "MAN".

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевской области.

По предварительным данным, водитель "GMC" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение. В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля 20-ти и 21-го года. Они были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами, один - в тяжелом состоянии.

Фото: kv.npu.gov.ua

На месте происшествия работали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее dtp.kiev.ua сообщил, что водитель джипа пытался уйти от полиции, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.