На Киевщине водитель джипа убегал от полиции и врезался в бензовоз
Пострадали водитель и двое пассажиров легковушки.
В Бучанском районе ночью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "GMC" и грузовика "MAN".
Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевской области.
По предварительным данным, водитель "GMC" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение. В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля 20-ти и 21-го года. Они были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами, один - в тяжелом состоянии.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, в новогоднюю ночь в Киеве нетрезвый водитель сыграл патрульным на баяне.