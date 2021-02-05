В Днепре судят пятерых «кидал», продававших несуществующие машины

В Днепре прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении пятерых участников банды, которые завладевали деньгами граждан под предлогом продажи по сниженной цене новых автомобилей. Об этом сообщила прокуратура Днепропетровской области.

В Днепре судят пятерых «кидал», продававших несуществующие машины

По версии досудебного следствия, в 2019-2020 годах обвиняемые в небольших городах брали в аренду офисные помещения, а потом размещали в Сети объявления о продаже по сниженной цене новых автомобилей.

Злоумышленники, действуя под видом коммерческой фирмы, выдвигали обязательное условие о предоплате в размере 30-50% от стоимости автомобиля.

Получив деньги, злоумышленники прекращали деятельность так называемых автосалонов. Деньги они присваивали. Таким образом обвиняемые обманули 21 человека на общую сумму 3 млн. гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Украине мошенники обманули около 70 человек, обещая им пригнать б/у автомобили из Европы. Они получали аванс и исчезали.


Максимов Віталій, Тудей

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