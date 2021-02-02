Начались продажи кроссовера Kia Sorento PHEV

В Европе начались продажи Kia Sorento нового поколения с полноценной гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid). Его цена составляет около 39 тысяч евро.

Sorento Plug-in Hybrid получил бензиновый двигатель, электромотор на 67 кВт и литий-ионную батарея, которая располагаются в полу машины. По тесту WLTP гибридный Sorento PHEV на одной электротяге проезжает 57 км. Это приводит к значительной экономии топлива.

В базовой комплектации у такого гибридного кроссовера есть светодиодные фары, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, навигационная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, обогрев передних сидений.

В более дорогой комплектации есть премиальная аудиосистема с 12-ю динамиками, кожаные кресла, обогрев задних сидений, мониторинг «мертвой» зоны и другое.

В топовой версии есть панорамный люк, алюминиевые педали, водительское сиденье с памятью и другое.

В Украине сейчас Kia Sorento 2018 года выпуска с 2,2 л дизельным двигателем стоит 37 900 долларов. Мотор работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее в Сети показали фото Kia Sportage нового, пятого, поколения. Его продажи начнутся до конца текущего года.