Прибыльность Tesla в прошлом году была обеспечена продажей экологических квот, а не электромобилей

Годовой отчёт компании приводил достаточно оптимистичные показатели: почти полмиллиона проданных электромобилей и чистая прибыль в размере $721 млн, что само по себе для истории Tesla явление уникальное. Подробное изучение годовой отчётности позволяет понять, что без продажи экологических кредитов Tesla всё равно не вышла бы в плюс по итогам года.

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Ужесточая экологические требования, власти США разрешают производителям автомобилей с двигателями внутреннего сгорания компенсировать наносимый ими вред экологии за счёт покупки специальных кредитов, зарабатываемых другими компаниями. Поскольку Tesla производит исключительно электромобили, её баланс накопленных экологических кредитов позволяет с выгодой делиться ими. В прошлом году, например, компания выручила от реализации этих кредитов $1,6 млрд. При подсчёте чистой прибыли эта статья доходов тоже учитывается, что позволяет говорить о сохранении убыточности основного вида деятельности компании. На продаже электромобилей она пока зарабатывать не в состоянии.

Как отмечает CNN со ссылкой на комментарии финансового директора Tesla Закари Киркхорна (Zachary Kirkhorn), в будущем компания не сможет рассчитывать на выручку от реализации экологических кредитов в той же степени, что и сейчас. Соответствующий денежный поток будет силён на протяжении нескольких ближайших кварталов, но в дальнейшем он вряд ли будет играть существенную роль в определении прибыли компании. Надо сказать, что прибыльность Tesla искусственно сдерживает сам Илон Маск (Elon Musk) — на одном из квартальных мероприятий он признался, что для компании важно делать электромобили максимально доступными, поэтому уровень рентабельности бизнеса Tesla готова ограничивать парой процентов.



