В Донецкой области перевернулась маршрутка с пассажирами, у водителя случился инфаркт

В Дружковке Донецкой области на ходу перевернулась маршрутка. В результате ДТП пострадали трое пассажиров и водитель.

Об этом сообщила патрульная полиция.

"Вчера, 31 января в 16.47 часов в дежурную часть полиции Дружковки поступило сообщение, что по улице Машиностроителей произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса № 18 «Абсолют - пгт. Новониколаевка». Предварительно установлено, что водитель автобуса 1960 года рождения не справился с управлением транспортным средством вследствие инфаркта, в результате автобус съехал с дороги и перевернулся", - говорится в сообщении.

Трое из пассажиров в возрасте от 35 лет до 51 года получили телесные повреждения головы и лица.

Водитель госпитализирован в реанимацию местной больницы.

Фото: kramatorsk-police.dn.ua

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Фото: kramatorsk-police.dn.ua

Напомним, ранее на Луганщине перевернулся грузовик с более чем 26 тоннами мазута.