В Полтавской области перевернулся рейсовый бус "Сумы-Киев", двое пострадавших

Утром 28 января на автодороге Сумы-Пирятин перевернулся пассажирский микроавтобус, который двигался по маршруту "Сумы-Киев". В результате ДТП пострадали два человека.

Фото: facebook.com/police.polt

Как сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Галяво Лубенского района.

"Водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter", 1991 года рождения, двигаясь по маршруту" Сумы-Киев ", выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. На момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 13 пассажиров, из которых две женщины получили травмы", - сообщили в полиции.

Фото: facebook.com/police.polt

Решается вопрос о возбуждении дела по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали, 23 января в результате столкновения маршрутки с электричкой на Львовщине погиб мужчина.