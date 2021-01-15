Tesla отзовет в США более 150 тысяч электрокаров

Дефект может привести к потере изображения камеры заднего вида во время передвижения электрического автомобиля задним ходом.

По требованию Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) компания Tesla отзовет около 158 тысяч электрокаров из-за технического дефекта.

Об этом сообщает The Verge.

По данным NHTSA, проблемы были выявлены в работе дисплеев автомобилей Model S и Model X.

Такой дефект может привести к потере изображения камеры заднего вида во время передвижения электрического автомобиля задним ходом. В частности, речь идет о моделях седан 2012-2018 Model S и внедорожниках 2016-2018 Model X.

В Tesla подтвердили, что отзовут данные модели. Также компания предоставила статистическую модель, показывающую прогнозируемые еженедельные ремонты продолжительностью с 2020 до 2028 год.

Напомним, компания Tesla 21 декабря была включена в индекс S&P 500. В этот день ее акции подешевели на 6,49% - до $649,86 за акцию. Тогда рыночная капитализация компании снизилась до $616 млрд.