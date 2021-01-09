Toyota выпустит новый большой внедорожник

В ближайшие несколько лет компания Toyota может разработать и выпустить на рынок новый большой внедорожник под названием Grand Highlander. Он будет больше, чем продающийся сейчас Toyota Highlander.

Toyota выпустит новый большой внедорожник

Боссы компании Toyota хотят пойти по тому же пути, что и Jeep, который получил большую прибыль, предложив автомобилистам Jeep Grand Cherokee и Grand Wagoneer.

Современный Toyota Highlander – это среднеразмерный трехрядный внедорожник. Ему трудно конкурировать с Kia Telluride, Volkswagen Atlas, и Chevy Traverse, так как у них третий ряд сидений заметно просторней. Этот недостаток может исправить Grand Highlander с увеличенной колесной базой.

Toyota выпустит новый большой внедорожник

По своим размерам Grand Highlander будет располагаться между стандартным Highlander и полноразмерным внедорожником Toyota Sequoia. При этом он будет стоить немного дороже, чем Highlander.

Ранее стало известно, что Toyota Land Cruiser нового поколения, который получит индекс 300, дебютирует весной 2021 года.


Максимов Віталій, Тудей

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