Toyota выпустит новый большой внедорожник

В ближайшие несколько лет компания Toyota может разработать и выпустить на рынок новый большой внедорожник под названием Grand Highlander. Он будет больше, чем продающийся сейчас Toyota Highlander.

Боссы компании Toyota хотят пойти по тому же пути, что и Jeep, который получил большую прибыль, предложив автомобилистам Jeep Grand Cherokee и Grand Wagoneer.

Современный Toyota Highlander – это среднеразмерный трехрядный внедорожник. Ему трудно конкурировать с Kia Telluride, Volkswagen Atlas, и Chevy Traverse, так как у них третий ряд сидений заметно просторней. Этот недостаток может исправить Grand Highlander с увеличенной колесной базой.

По своим размерам Grand Highlander будет располагаться между стандартным Highlander и полноразмерным внедорожником Toyota Sequoia. При этом он будет стоить немного дороже, чем Highlander.

Ранее стало известно, что Toyota Land Cruiser нового поколения, который получит индекс 300, дебютирует весной 2021 года.