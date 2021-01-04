Foxconn планирует инвестировать в китайского конкурента Tesla

Foxconn планирует инвестировать в китайского конкурента Tesla

Крупнейший поставщик Apple, компания Hon Hai Precision Industry (бренд Foxconn) ведёт переговоры об инвестировании в китайского конкурента Tesla — стартап Byton, специализирующийся на разработке электромобилей.

Сообщивший об этом ресурс Bloomberg утверждает со ссылкой на информированные источники, что Foxconn планирует инвестировать в Byton порядка $200 млн. Полученные средства стартап направит на подготовку к массовому производству электрического кроссовера M-Byte, намеченному на 2022 год.

Для Byton, испытывающего финансовые трудности, эта сделка станет самым настоящим спасением. В свою очередь, тайваньский производитель стремится диверсифицировать свой бизнес, поскольку половина его доходов в настоящее время приходится на производство смартфонов iPhone и других устройств для Apple. Сделка с производителем электромобилей Byton может означать, что Foxconn решила в рамках диверсификации сделать ставку на автомобилестроение. Тем более, что по данным источника Bloomberg, Foxconn также ведёт переговоры с другими китайскими производителями электромобилей о возможном сотрудничестве.

В начале 2020 года Foxconn объявила о планах создать совместное предприятие с Fiat Chrysler Automobiles для разработки и производства электромобилей в Китае, хотя сама она не будет участвовать в их сборке. В октябре тайваньская компания представила открытую платформу MIH, призванную помочь производителям электромобилей ускорить вывод новых моделей на рынок. Группа Foxconn также поставляет запчасти другим крупным автопроизводителям, включая Tesla.

«Бизнес, связанный с электромобилями, имеет хорошие перспективы в первой половине 2021 года», — заявил председатель Foxconn Лю Юнг-ваy (Liu Young-way) на мероприятии компании, прошедшем в Тайбэе в прошлом месяце.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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