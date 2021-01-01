Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки

Ещё в декабре теперь уже прошлого года «шпионы» обнаружили на площадке готовой продукции возле китайского предприятия Tesla несколько десятков кроссоверов Model Y, которые предназначались сотрудникам компании для тестовой эксплуатации и выявления возможных недостатков. В наступившем месяце такие машины начнут получать и клиенты Tesla.

Новый год Tesla начала с поставок кроссоверов Model Y китайской сборки

Источник изображения: Tesla

Об этом сообщает открывший марафон новостей 2021 года сайт Reuters. По словам источника, Tesla сегодня начинает поставки электромобилей Model Y китайской сборки. Пока они предсказуемо будут предназначаться китайским клиентам компании, хотя электромобили Tesla Model 3, собранные в Шанхае, уже поставляются на экспорт в другие страны. Их отличительной особенностью является использование тяговых батарей на основе фосфата железа (LFP), которые обладают большей долговечностью и пожарной безопасностью, но хуже переносят морозы и обеспечивают более низкую плотность хранения заряда, чем аккумуляторы с содержанием кобальта. В глазах производителя главным достоинством таких тяговых батарей является более низкая цена.

В Китае кроссоверы Tesla Model Y сейчас предлагаются по цене от 52 092. При производстве этой модели компания старается внедрять самые передовые подходы, а заодно и дифференцировать устройство электромобилей, произведённых в разных странах. Помимо Китая, Model Y уже выпускается в США, а после завершения строительства предприятия в окрестностях Берлина выпуск этой модели будет налажен в Германии до конца текущего года. Потребности европейского рынка Tesla будет покрывать за счёт кроссоверов местной сборки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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