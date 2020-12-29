Tesla начнёт продажи электромобилей в Индии в следующем году. Не исключено и строительство завода

По данным издания Reuters, ссылающегося на министра транспорта Индии Нитина Гадкари (Nitin Gadkari), давшего интервью газете The Indian Express, в начале 2021 года компания Tesla «начнёт операции» в Индии. Это подразумевает старт официальных продаж электромобилей Tesla в Индии и их обслуживание.

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Министр также отметил, что в случае успешных продаж компания не исключает возможность строительства завода в Индии по сборке своих электромобилей Tesla. В начале этого года американский автопроизводитель открыл свой первый зарубежный завод, который находится в китайском Шанхае. Помимо этого, сейчас Tesla строит еще два новых завода. Один будет располагаться в окрестностях Берлина, другой — в городе американском городе Остин.

По данным Reuters, Индия проводит активную политику по снижению зависимости от горючих видов топлива, а также пытается снизить объёмы загрязнения окружающей среды. В то же время усилия страны по продвижению электромобилей столкнулись с проблемами отсутствия инвестиций в развитие необходимой для этого вида транспорта инфраструктуры.

По данным Economic Times, Tesla начнёт продавать в Индии свою самую доступную модель — Model 3. При этом её стоимость на местром рынке прогнозируется на уровне около $75 тыс, что вдвое дороже цены в США или Китае. Точное время запуска продаж электромобилей Tesla в Индии пока неизвестно. Однако глава компании Илон Маск (Elon Musk) в Twitter указал, что в январе продажи точно не начнутся. Реализация электромобилей, скорее всего, будет осуществляться напрямую самой Tesla — как это делается в большинстве других стран мира.



