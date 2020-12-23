В Киеве патрульные применили оружие при задержании водителя, который протаранил полицейский автомобиль

Водителя с ранением головы госпитализировали и прооперировали.

В Киеве патрульные применили оружие при задержании водителя, который протаранил полицейский автомобиль
Фото: https://kiev.informator.ua/

В ночь на среду в Киеве полицейские с применением табельного оружия задержали водителя, который проигнорировал требование остановиться и, пытаясь убежать, совершил несколько ДТП.

Пресс-служба патрульной полиции Киева сообщает, что около полуночи правоохранители, патрулируя в Оболонском районе, на площади Шевченко проводили оформление административных материалов по факту нетрезвого вождения и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления.

Водитель автомобиля Hyundai проигнорировал требование инспектора остановиться и, добавив скорости, уехал. Инспекторы отреагировали на правонарушение и, включив синие и красные проблесковые маячки, подали сигнал об остановке. "Но водитель транспортного средства не отреагировал на законные требования патрульных, набрал скорость и продолжил движение", - отмечается в сообщении.

В полиции отмечают, что во время движения водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, а именно проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал игнорировать требования патрульных остановиться.

На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако водителя это не остановило - он пытался наехать на полицейского и протаранил служебный автомобиль Toyota Prius.

Полицейский применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, в соответствии с п. 7 ч. 4 ст. 46 закона "О Национальной полиции Украины". Милиционер совершил несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai, после чего водитель остановился.

"Полицейские подбежали к водителю и обнаружили у него ранение, также в салоне авто, предварительно, было устройство для отстрела резиновых пуль. Затвор был отведен в крайнее заднее положение", - отмечается в сообщении.

Правоохранители предоставили водителю домедицинскую помощь и вызвали скорую. Водителя госпитализировали и прооперировали. Из его головы врачи достали резиновую пулю от "травматического пистолета".

Также при осмотре его вещей был обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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