BMW будет выпускать в Германии исключительно электрокары и комплектующие к ним

Немецкий автопроизводитель BMW заявил, что обновит свои заводы в Германии, чтобы выпускать на них только электромобили и необходимые для них компоненты. Производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания переедет в Великобританию и Австрию. Об этом сообщает Automotive News Europe.

BMW будет выпускать в Германии исключительно электрокары и комплектующие к ним
Фото: Reuters

Что будет сделано

Завод BMW в Мюнхене, который сейчас производит 4-, 6-, 8- и 12-цилиндровые двигатели внутреннего сгорания, будет модернизирован для производства электромобилей следующего поколения. Это потребует 400 млн евро инвестиций до 2026 года. Производство 8- и 12-цилиндровых двигателей «переедет» в Великобританию, остальные будут производиться в Австрии.

Больше всего инвестиций получат заводы в Мюнхене, Дингольфинге и Регенсбурге в Баварии. Полностью электрический BMW i4 будет выпускаться в Мюнхене; электрическая версия автомобилей 5-й и 7-й серий — в Дингольфинге, а электрический X1 — в Регенсбурге.

BMW заявила, что штат завода компании в Дингольфинге увеличится вдвое и составит 2000 человек.

Напомним

Осенью Федеральное правительство Германии объявило, что выделит на поддержку автомобильной промышленности страны в условиях пандемии дополнительно еще 3 млрд евро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд запретил конфискацию имущества у автоугонщиковСуд запретил конфискацию имущества у автоугонщиков
Українські електробайки почали використовувати в МексиціУкраїнські електробайки почали використовувати в Мексиці
Минобороны завершает заключение контракта на закупку трех самолетов АН-178 для ВСУМинобороны завершает заключение контракта на закупку трех самолетов АН-178 для ВСУ
В Тернопольской и Ровенской областях ограничили движение грузовиков и автобусовВ Тернопольской и Ровенской областях ограничили движение грузовиков и автобусов
Электромобили на батареях без кобальта не подойдут для стран с холодными зимамиЭлектромобили на батареях без кобальта не подойдут для стран с холодными зимами
Блок рекламы


Похожие новости
Спортивных автомобилей Volkswagen больше не будет - заявление компанииСпортивных автомобилей Volkswagen больше не будет - заявление компании
В Германии водитель авто наехал на пешеходов, погибли 4 человекаВ Германии водитель авто наехал на пешеходов, погибли 4 человека
Крупнейший аэропорт Лондона "Хитроу" будет принимать рейсы из КиеваКрупнейший аэропорт Лондона "Хитроу" будет принимать рейсы из Киева
Renault Sandero будет стоить 8 690 евроRenault Sandero будет стоить 8 690 евро
Платные дороги в Украине: доехать из Киева в Одессу будет стоить 500 грнПлатные дороги в Украине: доехать из Киева в Одессу будет стоить 500 грн
Электрический кроссовер BMW iNext будет представлен на следующей неделеЭлектрический кроссовер BMW iNext будет представлен на следующей неделе
Chevrolet в 2021 году начнёт продавать комплекты для превращения старых машин в электрокарыChevrolet в 2021 году начнёт продавать комплекты для превращения старых машин в электрокары
Во Львове хотят выпускать электромобилиВо Львове хотят выпускать электромобили
ЗАЗ будет продавать новые автобусы в ЕвропуЗАЗ будет продавать новые автобусы в Европу
Прощай, ископаемое топливо: электрокары заняли более 60 % рынка новых автомобилей в НорвегииПрощай, ископаемое топливо: электрокары заняли более 60 % рынка новых автомобилей в Норвегии
Последние новости
Подгружаем последние новости