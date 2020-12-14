BMW будет выпускать в Германии исключительно электрокары и комплектующие к ним

Немецкий автопроизводитель BMW заявил, что обновит свои заводы в Германии, чтобы выпускать на них только электромобили и необходимые для них компоненты. Производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания переедет в Великобританию и Австрию. Об этом сообщает Automotive News Europe.

Фото: Reuters

Что будет сделано

Завод BMW в Мюнхене, который сейчас производит 4-, 6-, 8- и 12-цилиндровые двигатели внутреннего сгорания, будет модернизирован для производства электромобилей следующего поколения. Это потребует 400 млн евро инвестиций до 2026 года. Производство 8- и 12-цилиндровых двигателей «переедет» в Великобританию, остальные будут производиться в Австрии.

Больше всего инвестиций получат заводы в Мюнхене, Дингольфинге и Регенсбурге в Баварии. Полностью электрический BMW i4 будет выпускаться в Мюнхене; электрическая версия автомобилей 5-й и 7-й серий — в Дингольфинге, а электрический X1 — в Регенсбурге.

BMW заявила, что штат завода компании в Дингольфинге увеличится вдвое и составит 2000 человек.

Напомним

Осенью Федеральное правительство Германии объявило, что выделит на поддержку автомобильной промышленности страны в условиях пандемии дополнительно еще 3 млрд евро.