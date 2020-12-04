За январь-сентябрь 2020 года водители купили онлайн более 2 миллионов полисов автогражданки — МТСБУ

За 9 месяцев 2020 года заключено 2,2 млн договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев ОСАГО в электронном режиме. Это почти в 3 раза превышает показатель за соответствующий период 2019 года. Об этом сообщает корпоративное издание Моторно-транспортного страхового бюро «МТСБУ Дайджест».

За январь-сентябрь 2020 года водители купили онлайн более 2 миллионов полисов автогражданки — МТСБУ
Фото: newsone.ua

Сумма премий по электронным договорам за январь — сентябрь 2020 года составляет 1,8 млрд грн против 0,5 млрд грн за тот же период 2019 года (+ 248%).

Сегодня каждый третий договор ОСАГО заключается в электронной форме.

Лидеры рынка

Страховщики ОСАГО урегулировали более 36,1 тыс. требований пострадавших в ДТП, по которым выплатили 703,3 млн грн. Количество урегулированных требований выросло на 9,1% по сравнению с третьим кварталом 2019 года, а сумма выплат — на 13,1%.

Сумма страховых платежей составляет 1,65 млрд грн. (+ 30%).

Тройка страховщиков-лидеров по количеству заключенных договоров осталась неизменной со 2-го квартала:

  1. Оранта;
  2. ТАС;
  3. УПСК.

Топ-3 страховщиков-лидеров по количеству урегулированных требований пострадавших:

  1. ТАС;
  2. Оранта;
  3. УПСК.

Топ-10 страховых компаний по сумме страховых выплат в 3-м квартале т. г. выглядит следующим образом:

Страховщик Количество выплат, шт. Сумма страхового возмещения, грн
СГ «ТАС» (частная) 4 480 80 113 431
НАСК «Оранта» 3 433 65 270 461
УПСК 3 067 61 765 252
Княжа Виенна Иншуранс Групп 1 975 37 836 261
Альфа-Гарант 1 624 28 524 357
АРКС 1 515 32 488 315
Вусо 1 408 26 789 910
Арсенал Страхование 1 347 29 391 903
ИНГО Украина 1 331 27 714 025
ПЗУ Украина 1 227 23 648 080

Средний срок урегулирования страховых требований за ущерб, причиненный имуществу, в 3-м квартале 2020 года составил 73 дня вместо 77 дней во 2-м квартале. Доли требований, урегулированных в срок до 60 дней с даты ДТП и до 90 дней, увеличились соответственно на 2,5 и 4 п.п. (с 55,3% до 57,7% и с 69,9% до 73,9%).

Ожидания

В ближайших планах технологической трансформации ОСАГО запланировано следующее:

  • переход на черно-белый формат бланка страхового сертификата «Зеленая карта», который станет первым шагом к электронному полису международного страхования;
  • обеспечение условий для автоматизированной проверки наличия внутренних договоров ОСАГО;
  • создание организационной и технологической базы для удаленного урегулирования страховых событий в моторном страховании.

Сплошная диджитализация

«Первой ласточкой» цифровизации автострахования стало внедрение электронного полиса ОСАГО в феврале 2018 года. Впоследствии заработал электронный европротокол для удобного оформления ДТП и еще целый ряд диджитальных сервисов как для автовладельцев, так и для профессиональных участников рынка ОСАГО:

  • система электронных коммуникаций МТСБУ с аварийными комиссарами и экспертами для определения суммы страхового возмещения;
  • система цифровых коммуникаций МТСБУ с иностранными страховщиками и Бюро;
  • электронный кабинет получателя регламентных выплат и др.

С февраля 2019 года при пересечении границы осуществляется автоматизированная проверка украинских автовладельцев на наличие действующих страховых сертификатов «Зеленая карта».

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